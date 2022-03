ザンビアサッカー協会は、「ワールドカップ予選のガーナ対ナイジェリアを担当していた医師ジョセフ・カブンゴが死亡した」と発表した。

先日行われたアフリカ予選のプレーオフで行われたガーナ対ナイジェリアの試合では、信じられないような出来事が起こった。

1-1というスコアで終了し、アウェイのガーナがワールドカップ本戦に出場することが決定したあと、サポーターがスタジアムに乱入した。

【動画】スタジアムに乱入して選手を攻撃するサポーター

報告によれば、ドーピングコントロールを担当していた医師ジョセフ・カブンゴが、この試合中に死亡していたという。

彼はガーナのドレッシングルーム近くで体調を崩しているところが目撃されていたとのことで、心臓発作によって息を引き取ったそうだ。

Deeply saddened & devastated on the sudden passing of my young brother Dr Joseph Kabungo. Honored & blessed to have known such a humble, courageous, hardworking, committed spirit of a man. May the Lord bless and comfort his family, football family in 🇿🇲, Africa and the World pic.twitter.com/WRCKOckfeN