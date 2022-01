チンゲンサイでごはんが進む!お肉と合わせるボリュームおかず4選

彩り食感良し!チンゲンサイとお肉でボリュームおかず

主菜にも副菜にも活躍してくれる野菜、チンゲンサイ。スーパーや八百屋さんで通年手に入り、調理のバリエーションが豊富なところも魅力的です。

今回は、そんなチンゲンサイとお肉を合わせて作る、がっつり系のおかずのレシピをまとめました。

淡白だからこそお肉と相性抜群で、シャキシャキ食感でお箸が進むので、野菜嫌いなお子さんにもおすすめ!綺麗な緑色のおかげで彩りも良いひと皿になりますよ♪

1. 豚バラとチンゲンサイであっさりうま塩炒め

調理時間:10分

豚バラ肉の旨味が引き立つ塩炒めです!あっさり味で飽きが来ず、食が進むこと間違いなし。しょうがも一緒に炒めるので香りも良く、とろみを付けるから熱々で、寒い季節は特におすすめのひと皿です。

合わせ調味料に片栗粉を加えて作るので、手間要らずで簡単にとろみが付きますよ。

~チンゲンサイと豚肉の塩炒め~

材料(2~3人分)

・チンゲンサイ……2株 → 4等分に切り、一番下の茎は放射状に6~8等分に切る

・豚バラスライス肉……180g → ひと口大に切る

・しょうが……1かけ → 千切りにする

・ごま油……大さじ1杯

・粗挽き黒こしょう……適量

a. 酒……大さじ2杯

a. 塩……適量

b. 片栗粉……小さじ1杯

b. 鶏がらスープの素……小さじ1.5杯

b. 水……大さじ4杯

作り方

1. 中火で温めたフライパンにごま油を入れ、しょうがを炒める。香りがたったら豚肉を炒める

2. 豚肉に火が通ったらチンゲンサイを加えてさっと炒め、(a)を加えて蓋をし、1分ほど蒸す

3. 蓋を開け、良く混ぜ合わせた(b)を加えて強火にし、混ぜながら加熱する。とろみがついたら器に盛り付け、粗挽き黒こしょうをかけて完成

2. 食感が楽しい!豪華な照り焼きおかず

調理時間:15分

チンゲンサイの食感をダイナミックに味わえる肉巻きのレシピです。豚肉で巻いて照り焼きにするので、ごはんと食べるとたまらない!

最初に豚肉に薄力粉をまぶすことで、味がしっかり馴染みますよ。

~チンゲンサイの豚肉巻き照り焼き~

材料(2人分)

・チンゲンサイ……1株

・豚ローススライス……16枚(150gほど)

・サラダ油……大さじ1杯

・薄力粉……適量

a. 酒……大さじ3杯

a. しょうゆ……小さじ2杯

a. 砂糖……小さじ1杯

作り方

1. チンゲンサイは、放射状に8等分に切る

2. 1を半分に折り、豚肉2枚で巻いていく。同じものを8個作ったら、表面に薄力粉をまぶす

3. 中火で温めたフライパンにサラダ油を入れ、2を並べる。表面に焼き色がつくまで焼いたら、キッチンペーパーで余分な油を除く

4. 3に(a)を入れて蓋をし、中弱火で3分加熱する。蓋を開けて、仕上げは強火で煮詰める。煮汁がなくなり、全体に絡んだら器に盛り付け、白ごまをふって完成

3. にんにくたっぷりで食欲をそそる大皿焼肉料理

調理時間:10分

焼き肉用の牛肉を使って、食べ応え十分のひと皿!チンゲンサイを加えたら強火にして一気に炒めます。

しっかり食感を残して、おいしい!炒め時間も少なく、ぱぱっと手早くできちゃいます。おろしたにんにくとしょうがは、チューブを使ってもOK。

~牛肉とチンゲンサイのスタミナ炒め~

材料(2人分)

・焼肉用牛肉……180g → ひと口大に切る

・チンゲンサイ……2株 → 1株 → 4等分に切り、一番下の茎は放射状に6~8等分に切る

・サラダ油……大さじ1杯

・片栗粉……小さじ2杯

a. 酒……小さじ2杯

a. 塩……少々

a. こしょう……少々

b. しょうが……1かけ → すりおろす

b. にんにく……1かけ → すりおろす

b. みりん……小さじ2杯

b. しょうゆ……小さじ2杯

b. オイスターソース……小さじ2杯強

作り方

1. ボウルに牛肉を入れ、(a)を加えて軽く揉んだら、片栗粉を加えて混ぜ合わせる

2. 中火で温めたフライパンにサラダ油を入れ、1を炒める。表面に火が通ったら強火にして、チンゲンサイを加えて炒め合わせる

3. チンゲンサイが馴染んできたら(b)を回し入れ、素早く炒め合わせる。全体に絡んだら完成

4. 大人はビールのお供に最高!本格派の中華料理

調理時間:20分

チンゲンサイといったら外せない、中華料理。鶏肉と一緒、中華風の味噌を絡めていただきます。仕上げの山椒で、一気に本格派!

ピリッとしびれる刺激が大人の味で、冷えたビールとの相性抜群です!

~チンゲンサイと鶏肉の中華味噌炒め~

材料(2~3人分)

・鶏もも肉……250g → ひと口大に切る

・チンゲンサイ……2株 → 長さ半分に切り、茎は放射状に6~8等分に切る

・薄力粉……適量

・山椒の粉……適量

・ごま油……大さじ2杯

・酒……大さじ2杯

a. 酒……小さじ2杯

a. 塩……少々

b. トウバンジャン……小さじ1~1.5杯

b. にんにく……1かけ → 芽を取り除きみじん切りにする

b. しょうが……1かけ → みじん切りにする

c. テンメンジャン……大さじ1杯くらい

c. みりん……小さじ2杯

c. しょうゆ……小さじ1杯

作り方

1. 鶏肉はボウルに入れ、(a)を加えて揉み込んだら、薄力粉を混ぜ込む

2. 中火で温めたフライパンにごま油を入れ、1を並べる。両面焼いたら(b)を加えて炒め合わせ、香りがたったら酒を回しかけ、蓋をして3分蒸す。蓋を開け、チンゲンサイの茎の部分を加えて、再び蓋をして1分ほど蒸す

3. 蓋を開け、チンゲンサイの葉の部分と(c)を入れたら強火にして、混ぜながら加熱する。全体に絡んだら器に盛りつけ、山椒の粉をかける