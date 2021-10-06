Åìµþ¥³¥í¥Ê¡È·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¡É£±ÃÊ³¬°ú¤²¼¤²¤Ø
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¤Ï¡¢´¶À÷¾õ¶·¤È°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£±ÃÊ³¬¡¢°ú¤²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬µÞ³ÈÂç¤·¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤¬´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿Âè£µÇÈ¤¬¼ýÂ«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢´¶À÷¼Ô¤äÆþ±¡´µ¼Ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢´¶À÷¾õ¶·¤È°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£±ÃÊ³¬¡¢°ú¤²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï£´ÃÊ³¬¤¢¤ê¡¢´¶À÷¾õ¶·¤Ï¡¢¾å¤«¤é£³ÈÖÌÜ¤Î¡Ö´¶À÷¤ÎºÆ³ÈÂç¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢£±ÃÊ³¬°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Ï¡¢Âè£³ÇÈ¤ÎµîÇ¯£±£²·î£±£·Æü¤ËºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£