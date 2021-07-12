¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢²¸¿Í¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¡Ö6738Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¡×¡¡Ãøºî¸¢¤ò½ä¤êÅ¥¾ÂÁÊ¾Ù¤Ë
¡Ö·Ý¿Í¡×¤¬¡ÖºÛÈ½¡×¤ÇÁ¬Æ®¡½¡½¡£ËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¤ò·ù¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤¹¤Ù¤ÆÞ¯Íî¡Ê¤·¤ã¤ì¡Ë¤Î¤á¤¹¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¶È¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤È¤âÌîÊë¡Ê¤ä¤Ü¡Ë¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡×¤¬¡¢²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤ò¤ªÇò½§¤Ë°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡×¤ÊÁÊ¾Ù¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ò¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸·¤·¤¯¶µ°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ù¤³¤Ù¸À¤¦¤È¡¢Êì¿Æ¤Ë¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡Ó
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤¿¤±¤·¤ÏÃø½ñ¡ØÁ´»×¹Í¡Ù¤ÎÃæ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÃ¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¶â¤ÏÍß¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â²¼ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¶¤ÎÊì¿Æ¤Î¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡Ó
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡£Ã¯¤·¤â¤½¤¦À¸¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¶â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëËèÆü¤¬´Ø¤Î»³¤À¡£¤¬¡¢¤¿¤±¤·¤Ï100²¯±ß¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÍ¤êÍ¾¤ëÉÙ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¼ÂºÝ¡¢¡È¶µ¤¨¡É¤Ë¶á¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢º£¤Î¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¸æÇ¯74ºÐ¡£¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢½¸ÂçÀ®¤ÎÆü¡¹¡½¡½¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡Äî¤Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¤Ê¡ÖÁ¬Æ®¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½Èï¹ð¤Ï¸¶¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¶â6738Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊªÁû¤ÊÁÊ¾õ¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î10Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¹ð¤ÏËÌÌîÉð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¿¤±¤·¤´ËÜ¿Í¡£Èï¹ð¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¡¼¥Ä¡×¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤Ç±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¼ç¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¡£
¡ÖÎ¾¼Ô¤Î±ï¤Ï¸Å¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë¸Å»²¤Î±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î»£¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î±Ç²è¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤äDVD¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ð»ñ¤·¡¢À½ºî¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢É¾²Á¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¶½¹ÔÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É»ÝÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶È³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â30Ç¯´Ö¤ËÏË¡Ê¤ï¤¿¡Ë¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç²¸¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î²¸¿Í¤ò¤Ê¤¼ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤«¡£ÁÊ¾õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤ÎÁÊ¤¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¡ØHANA-BI¡Ù¤ä¡ØºÂÆ¬»Ô¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è15ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ØÃøºî¸¢¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î³¤³°»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µöÂú¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âÂÐ²Á¤¬°ìÀÚ¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãøºî¸¢¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤é¡¢Â»³²Çå½þ¤»¤è¡½¡½¡×
¡¡¤³¤Î15ºîÉÊ¤È¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¡Ö¤¢¤Î²Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÀÅ¤«¤Ê³¤¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖHANA¡ÝBI¡×¡¢¡ÖµÆ¼¡Ïº¤Î²Æ¡×¡¢¡ÖºÂÆ¬»Ô¡×¡¢¶áÇ¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¡×¡×¥·¥ê¡¼¥º3Éôºî¤Ê¤É¡¢´ÆÆÄ¡¦ËÌÌîÉð¤ò¸ì¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¤³¤Î¼çÄ¥¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿Çý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤¼¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê£»¨¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î±Ç²è¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÊ£¿ô¤Î¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¡¢¡ÖÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡×¤Ê¤É¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ½ºî¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´´»ö¼Ò¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Î»ÅÊý¤ò¼ÂºÝ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¡×¡Ê¸½¡¦TAP¡Ë¡£¤¿¤±¤·¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éËÜÍè¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¸À¤¦¤Ù¤ÏÃ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢2018Ç¯¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡ÖËÌÌî¡×¤Î¿¹¾»¹Ô¼ÒÄ¹¤ÈÂÐÎ©¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢¿·»öÌ³½ê¡ÖT.N¥´¥ó¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡ÖËÌÌî¡×¤Ïµ¬ÌÏ½Ì¾®¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¿¹¼ÒÄ¹¤âÂà¼Ò¡£Æ±¼Ò¤¬¸¢Íø´Ø·¸¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬»ö¼Â¾å¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖËÌÌî¡×¤ÏÆ±Ç¯12·î¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¹Ç¯¤¿¤±¤·±Ç²è¤ò»Ù¤¨¡¢°ìÈÖ¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¡¼¥Ä¤Ë¤½¤Î¸¢Íø¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆÀ½ºî¼Ô¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÅÌÛ¤ÎµöÂú
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¡¢·ö²Þ¤òÇä¤é¤ì¤¿¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¤É¤¦½Ð¤¿¤«¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç·ö²Þ¾åÅù¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¤¿¤±¤·¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¼çÄ¥¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖËÜ·ï¤Î±Ç²è¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡¢¡ØÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡ÙÅù¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£Ëü¤¬°ì¡¢¤½¤Á¤é¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãøºî¸¢¤¬¡ØËÌÌîÉð¡Ù¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅö»þ¡¢´´»ö¼Ò¤Î¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¡Ù¤Î¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿¡£¡ØËÌÌî¡Ù¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿®¤¸Æñ¤¤¡½¡½¡×
¡¡ÁÐÊý¤¬·¸Áè¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¡£¤¿¤±¤·¤ÎÂåÍý¿Í¤¬15ºîÉÊ¤Î³¤³°Ê¬¤Î»ÈÍÑÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÊ¸½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ÖËÌÌî¡×¤«¤é¸¢Íø¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À18Ç¯12·î°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÙÊ§¤¤¤òÌÀ¸À¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡ÖËÌÌî¡×¤È¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Ï´ØÃÎ¤·¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ë¤¿¤±¤·¤ÏÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï·èÎö¡£Ä´Ää¤â¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢ËÁÆ¬¤ÎÁÊ¾Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£
¡¡³¤³°Ê¬¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¸«¤ì¤Ð¤³¤ì¤Ï»ö·ï¤À¡£¤¿¤±¤·Â¦¤Î¸ª¤â»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤À¡£
¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤Ï¤«¤Ê¤êÌµÍý¶Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È½Ò¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²òÀâ¤òÊ¹¤³¤¦¡£
¡Ö½ñÀÒ¤ä³¨²è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ÏºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÁ¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃøºî¸¢¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤ÏÃøºî¸¢Ë¡¾å¡¢½Ð»ñ¼Ô¤äÇÛµë²ñ¼Ò¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï±Ç²èÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£½ñÀÒ¤ä³¨²è¤È°Û¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤Ï´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¡¢½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤È¡¢ÀÞ³Ñºî¤Ã¤¿±Ç²è¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢±Ç²è¤¬¥³¥±¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð»ñ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¼Ô¤¬¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢
¡ÖµÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãøºî¸¢¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢µöÂú¤òÍ¿¤¨¤ë¸¢Íø¤Ï»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï´´»ö¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¡Ù¤ÎÌò°÷¤À¤Ã¤¿¡£¡ØËÌÌî¡Ù¤¬³¤³°¤ÇºîÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ËÌµÃÇ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢µöÂú¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÅÌÛ¤ÎµöÂú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤é¤Î±Ç²è¤Î³¤³°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤±¤·¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤¿¤±¤·¤Î¼çÄ¥¤ÏÄÌ¤êÆñ¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬³¤³°¤Ç¤ÎºîÉÊ»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐ²Á¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÁ°½Ò¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ±Ç²è¤Ïº£¤è¤ê¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾å±Ç¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¯¤é¤¤¤·¤«¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤ÏºîÉÊ¤´¤È¤Ë¥®¥ã¥é¤òÌã¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤äDVDÈÎÇä¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤Ç¤Î¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¤Ë»ÈÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤·¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÇ¶á¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤¤À¸¢Íø¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÐÊý¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤·¤Æ³¤³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤êÉÔ³ÎÄê¤Ç¡¢ÅöÁ³Ê§¤¦¤Ù¤¸¢Íø¤È¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤ä¤Ï¤êÃøºî¸¢Ë¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¶â°æ½ÅÉ§ÊÛ¸î»Î¤â¸À¤¦¡£
¡ÖºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ËÌÌî¤µ¤ó¤¬ÎôÀª¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤¬ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤ò½¸¤á¤¿¼Ô¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï18Ç¯¡¢¡ØËÌÌî¡Ù¤Î¸¢Íø¤ò°ú¤·Ñ¤°¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎºÄ¸¢ºÄÌ³¤Þ¤Ç°ú¤·Ñ¤°·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢°Ê¹ß¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î»ÈÍÑÎÁ¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë´ó±Û¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÃã¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡×
ÈÕÀá¤ò±ø¤¹
¡¡¤¿¤±¤·¤Î¸Å¤¤ÃÎ¿Í¤Ï¡¢
¡ÖËÜ¿Í¤Ï±Ç²èÀ½ºî¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶âºö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¹¤µ¤ó¡£¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ËÌÌî¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¥ª¥¤¥é¤ËÃøºî¸¢¡É¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¡×
¡¡¤È¤Î´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºÛ¤¤òºÛÈ½´±¤Ï¤É¤¦²¼¤¹¤Î¤«¡£¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Þ¤é¤º¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤±¤·¤Î¶â¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤±¤·¤Ï¶â¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ò²ü¤á¤Æ¤¤¿¡£Æ±¤¸½ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡Ò¡Ê¿Í´Ö¤Ï¡ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¶â¤¬Í×¤ë¡£²¶¤Ï¶â¤¬Íß¤·¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢²¶¤Ï¥¦¥ó¥³¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¸À¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë³Ê¹¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÈéÇí¤¤¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÍßË¾¤Î²ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î°ìÈé¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ê¸²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡Ó
¡¡¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¿¤±¤·¤Ï¡¢¶âÊ§¤¤¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÍÌ¾¡£ºâÉÛ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¸½¶â¤¬100Ëü±ß¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÔú¤ê¤Ç°û¤ßÊâ¤¯¡£±Ç²è»£±Æ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ÁÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿Ëü»¥¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÇÛ¤ë¤Î¤¬Î®µ·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¤³¤Î·¸Áè¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Í¡×¡Ö¥«¥Í¡×¤Ð¤«¤ê¡£ÈøäÆ¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ò¸µ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤¿¤±¤·¤Ï¡¢¥¦¥ó¥³¤¬Âç¹¥¤¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢¥¦¥ó¥³¤ò¤µ¤»¤í¤ÈºÛÈ½´±¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¢¤Î¡Ø°¦¿ÍºÊ¡Ù¤Ë¸¸ÏÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤È´ª·«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¸Å¤¤ÃÎ¿Í¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÉ×¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿8Ç¯Á°°Ê¹ß¡¢¤¿¤±¤·¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ»ï¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ë¤Ç²¿ÅÙ¤âÊó¤¸¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£Û©¤¯¡¢¡ÖËÌÌî¡×¤Î³ô¤ä¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥é¤Î¼«Ê¬¤Î¼è¤êÊ¬¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊó½·¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤òÉÕ¤±¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤é¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿´´»ÒÁ°É×¿Í¤ä¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢¼º¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¤³¤ó¤ÊÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÀ¼¤òÀø¤á¤Æ¸À¤¦¡£
¡Ö¿åÆ»¶¶Çî»Î¤¬¡Ø¤¿¤±¤··³ÃÄT¥·¥ã¥Ä¡Ù¤òºî¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ØT.N¥´¥ó¡Ù¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ø¤¿¤±¤·¡Ù¤ÎÌ¾¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Çî»Î¤ÏÀ½ºî¤ò¤ä¤á¡¢web¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¼õ¤±¤¿¼èºà¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¸¢Íø´Ø·¸¤Ë·ì´ã¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤¤¤º¤ì¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¡×¤ÎÌ¾¤ò»È¤¦¤Ê¡¢¤È¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Î¤³¤ÎÁÊ¾Ù¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¸Å¤¤Í§¿Í¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Åö¤Î¤¿¤±¤·¥µ¥¤¥É¤ËÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÖÁÊ¾Ù·¸Â°Ãæ¤Î¤¿¤á²óÅú¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¡¼¥Ä¤â¡¢
¡ÖËÌÌî´ÆÆÄ¤È¤ÏÂè1ºî°ÊÍè¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤êº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·¸Áè¤ËÈ¯Å¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡Ö°ú¤Â³¤ºÛÈ½¤ÎÃæ¤ÇÊÀ¼Ò¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È½Ò¤Ù¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢
¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£ºÛÈ½¤Ê¤ó¤ÆºÇ¤â¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢±é·ÝÉ¾ÏÀ²È¤ÎµÈÀîÄ¬»á¤À¡£µÈÀî»á¤Ï¤¿¤±¤·¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸Î¡¦Î©ÀîÃÌ»Ö¤ÎÍî¸ì¡ÖÎ©ÀîÎ®¡×¤Î¸µ¸ÜÌä¡£¤¿¤±¤·¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥Í¡¢¥«¥Í¤È¸À¤¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤½¤ó¤ÊÌµ¿è¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£ÈÕÀá¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×
¡¡¸½ºß¡¢¤½¤Î¤¿¤±¤·¤Ï¡¢¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤Î¿¿ºÇÃæ¡£¼«¤é¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿»þÂå·à¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î±Ç²è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤±¤·¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Î¤³¤Î¡ÖÁ¬Æ®¡×¡£²¿¤À¤«°¥¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2021Ç¯7·î8Æü¹æ ·ÇºÜ