µÈÂ¼ÉÜÃÎ»ö ÅÔµÄÁª¤Ç±þ±çÆþ¤ê¤â¡ÄÄËÎõ¡ÖÂçºå¤Ç»Å»ö¤»¤¨¡ª¡×¤Î¥ä¥¸
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÉûÂåÉ½¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢ÅÔµÄÁª¡Ê£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç°Ý¿·¤Î¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç¤Ç³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¤ò¸«±Û¤·¡¢ÅÔµÄÁª¤Ë¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÈÂ¼»á¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î¿Íµ¤ÅÙ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÎýÇÏ±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ãÎ¹·¼ÂÀ»á¡Ê£³£±¡Ë¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£ºòÇ¯¤ÎÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼ÈÝ·è¤ä¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤ÎµÈÂ¼¿Íµ¤¤Ï±¢¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤à¥ì¥¢¥¥ã¥éá¤À¡£
¡¡
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÏª½Ð¤âÂ¿¤¯¡¢Ì¾Á°¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢±éÀâ²ñ³«»ÏÁ°¤«¤é°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È£²£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²«¿§¤¤À¼¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âè£±ÅÞ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¾ðÀª¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¸Å¤¤À¯¼£¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤±¤óÀ©¡£ÊÖ¤¹Åá¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤â£´Ç¯Á°¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµþÂç²þ³×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÄ°÷¸øÍÑ¼Ö¤Îºï¸º¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¡¢´ØÅì·÷¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¹½¤¨¤Î°Ý¿·¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ëà¼óÅÔ¹¶Î¬á¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±éÀâÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÂçºå¤Ç»Å»ö¤»¤¨¡ª¡×¤È¤Î¥ä¥¸¤âÈô¤ó¤À¤¬¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÂçºå¤ÎÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÌµ²æÌ´Ãæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤òÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢Âçºå¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÅÔµÄ²ñ¤Ë°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔÀ¯ÅìµþÅÔÀ¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÅÔµÄ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¹ð¤²¸ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÊÅöÁª¤·¤¿ÅÔµÄ¤ò¡Ë¥¯¥Ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£