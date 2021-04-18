岩手県、宮城県で震度4の地震 津波の心配なし
18日午前9時29分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、岩手県、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
18日午前9時29分頃、岩手県、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.3度、東経141.9度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度4】
◆岩手県
一関市
◆宮城県
名取市 石巻市
【震度3】
◆岩手県
北上市 奥州市 大船渡市 釜石市 住田町
◆宮城県
角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 村田町 柴田町 宮城川崎町 亘理町 山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台泉区 東松島市 松島町 利府町 大郷町 大衡村 女川町 気仙沼市 登米市 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 南三陸町
◆福島県
福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 鏡石町 泉崎村 中島村 玉川村 浅川町 古殿町 いわき市 相馬市 南相馬市 福島広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町 飯舘村
◆茨城県
常陸太田市