18日午前9時29分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、岩手県、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

18日午前9時29分頃、岩手県、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.3度、東経141.9度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】
◆岩手県
一関市
◆宮城県
名取市　石巻市
【震度3】
◆岩手県
北上市　奥州市　大船渡市　釜石市　住田町
◆宮城県
角田市　岩沼市　蔵王町　大河原町　村田町　柴田町　宮城川崎町　亘理町　山元町　仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区　仙台泉区　東松島市　松島町　利府町　大郷町　大衡村　女川町　気仙沼市　登米市　栗原市　大崎市　涌谷町　宮城美里町　南三陸町
◆福島県
福島市　郡山市　白河市　須賀川市　二本松市　田村市　福島伊達市　本宮市　桑折町　国見町　川俣町　鏡石町　泉崎村　中島村　玉川村　浅川町　古殿町　いわき市　相馬市　南相馬市　福島広野町　楢葉町　富岡町　大熊町　双葉町　浪江町　新地町　飯舘村
◆茨城県
常陸太田市