2013年7月より導入されたカナダのパスポートは、紫外線ライト(UVライト、ブラックライト)を照射すると驚きの変化が起きるそうです。

美しい夜景をご覧ください。

Canadian passport when held under UV lightfromr/interestingasfuck

これはカッコいい!

偽造防止の一環なのですが、これを所持できるのはうらやましいですね。

動画はこちら。

[動画を見る]

CANADIAN PASSPORT UNDER BLACK LIGHT. WOW! HIDDEN IMAGES. - YouTube

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●カナダ人だけど自分のはこんなかっこよくない、いつこれを発行し始めるんだ。

↑次のパスポートからだよ。コンピューターを買うようなもの。次に組み立ているものは必ず速いし優れている。

●これはめちゃくちゃクール。これが欲しいな……よしカナダに引っ越せばいいんだな。

●ここで全てのページが見られるよ。

(Black Light and The New Canadian Passport - post - Imgur)

↑パスポートナンバーもちゃんと見えるんだね。

●他の人はどうか知らないが、もうこのバージョンのパスポートが使える日が待てないよ。

●最も悲しいことは、カナダのパスポートを持っているのにUVライトを持ってないこと。そして木曜の深夜3:29なので買うところもないこと。

↑パスポートもライトもどちらもない悲しい瞬間。

↑UVライトはあるけどパスポートがない悲しい瞬間。

↑どちらも持っているけど、それでも悲しい瞬間。

●カナダの市民権を取るべき理由。

●おしゃれ。カラフルな紙幣のようだね。

●フィンランドのパスポートはページをめくると歩くヘラジカのアニメーション。カナダよりカナダっぽい。

[動画を見る]

The finnish passport: a unique design and new distribution method - YouTube

●みんなでカナダに引っ越そうぜ。●UVライトをUKライトと呼んでしまい、UK(イギリス)にいるときだけ光るのかと思った。



ちなみに日本のパスポートは身分事項ページにUVライトを当てるとパスポート写真が浮かび上がります。【「カナダのパスポートは紫外線ライトを当てると…世界一美しいパスポートになる」海外の反応】を全て見る