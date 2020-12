タコは食材として人気がある一方で高い知能を持っていることでも知られており、一部の科学者は認知能力の高さや動物福祉を理由に「タコの養殖をやめるべき」と主張しています。ポルトガルの研究チームが発表した新たな論文では、「タコが一緒に狩りをしている魚を殴る」ことがあると報じられました。

異なる種が協力して狩りを行うケースは自然界でもいくつか確認されており、コヨーテとアナグマ、ハタとウツボといった組み合わせが共同で狩りをするケースが存在します。ポルトガルのリスボン大学でタコについて研究するEduardo Sampaio氏は、「タコと魚はお互いの形態と狩猟戦略を利用して一緒に狩りをすることが知られています」と述べています。

タコはハタをはじめとする一部の魚と共同で狩りをする場合があるそうで、時には1時間以上にわたって一緒に狩りをするとのこと。タコと狩りをする魚は海底を調べて潜在的なエサを探す役割を担い、獲物が見つかると魚はタコにそれを教え、機敏なタコが獲物を捕まえるという役割分担があるそうです。

ところが、2018年から2019年にかけて紅海でタコと魚の相互作用について調査していたSampaio氏らの研究チームは、「タコが一緒に狩りをしている魚を殴る」という行動を観察したと報告しました。「タコは特定の魚のパートナーに対し、1本の腕を素早く爆発的な動きで伸ばします。私たちはこれを『パンチ』と呼びます」と、研究チームは論文で説明しています。

実際にタコが魚を殴る様子は、以下のムービーで確認できます。

