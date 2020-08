◆女子高生ミスコンとは

◆14日よりSNS審査スタート

◆ドキュメンタリー番組を「TEENS channel」で配信決定

◆「女子高生ミスコン2020」スケジュール

◆「男子高生ミスターコン2020」も開催

【モデルプレス=2020/08/14】日本一かわいい女子高生を決めるコンテスト「 女子高生ミスコン 2020」が今年も開催。14日19時(予定)より『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、全ての候補者を発表。同日SNS審査をスタートさせ、24日にセミファイナリスト100人を発表する。「女子高生ミスコン」は、前身時代に“くみっきー”こと舟山久美子や“ちぃぽぽ”こと吉木千沙都を輩出した、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。SNS投票など女子高生の生活に即した審査方法が取り入れられ、「女子高校生が選ぶ女子高校生のNo.1」を決めるミスコンとなっている。2015年に初の全国開催となった女子高生ミスコンも今年で6度目の全国開催。昨年度グランプリを獲得したあーーゆはSNS総フォロワー45万人越えとティーン世代に絶大なる人気を誇り、ファイナリストたちも青春恋愛リアリティーショーなどで活躍中。また2018-2019年度は“あれん”がグランプリを受賞し「avex」に所属、2017-2018年度では“めいめい”こと福田愛依がグランプリを受賞し、受賞後9ヶ月で15本以上の地上波バラエティ番組に出演するなど、各方面で活躍するスターを輩出している。今年も、昨年同様全国を6地方(北海道・東北/関東/中部/関西/中国・四国/九州・沖縄)に分け、地方予選を実施。SNS審査では各エリアごとに「Twitter投票数」、「モデルプレスアプリ投票数」、「リツイート数」、「ページ閲覧数」、「LINE LIVEイベント」、「mystaポイント数」「TikTokいいね数」(脱毛サロン「KIREIMO」が実施中のキャンペーン「#キレイモいいね割チャレンジ」とコラボ)、「総合ポイント数」の8項目で審査し、候補者約500人の中からセミファイナリスト(ベスト100)を決定する。さらにそのセミファイナリスト(ベスト100)の中からファイナリスト10名を選出し、敗者復活戦の勝者から2名、計12名のファイナリストが全国から選出される。また、毎年ファイナリスト週末レッスンの様子をドキュメンタリー番組として女子高生ミスコン公式YouTubeから配信していたが、今年は10代に絶大な影響力を持つモデルやインフルエンサーを起用しているティーンメディア「TEENS channel」からの配信が決定。それにより今年の女子高生ミスコンファイナリスト合宿の様子は「TEENS channel」を介してより多くの人に発信され、注目を浴びることが予想される。また、昨年の女子高生ミスコンファイナリストの粕谷音(かすやのん)も今年7月20日にTEENSメンバーに選ばれたことが「TEENS magazine」公式Instagramから発表された。なおグランプリは12月20日に東京で行われる本選で決定予定。グランプリ受賞者は、大手芸能事務所に所属できる権利を付与されるほか、「女子高生ミスコン」をTV・雑誌等で広く宣伝するPR大使に任命される。8月14日〜8月23日:SNS審査 by モデルプレス8月24日:セミファイナリスト(ベスト100)発表9月21日:ファイナリスト発表10月28日〜12月18日:ファイナル投票12月20日:グランプリ発表※スケジュールは予告なしに変更する可能性ありまた“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2020」も、 8月15日より「投票サイト powered by モデルプレス」にてSNS審査をスタートさせる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】