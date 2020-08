ドイツ・ベルリン郊外の住宅街では、しばらく前から靴の盗難被害が頻発していました。その数は100足以上に及び、貼り紙で失われた靴の捜索願いをする人もいたほど。

ついに犯行現場が目撃され、証拠写真が撮影されたのですが……。

その犯人は……キツネだったのです。

Fox From Berlin Gets Unmasked As A Crocs-Thief With A Collection Of Over 100 Stolen Shoes And People Find It Hilarious





住民によって激写された、サンダルを運ぶ犯人(犯ギツネ)。



クリスチャン・マイヤーさんはキツネを追跡し、靴の隠し場所も突き止めたそうです。



こちらが見つかった靴の数々。

あくまで被害の一部であり、マイヤーさんの失われた靴はこの中にはなかったそうです。

サンダルが多いのは、軽くて咥えやすいのでしょうか。

日本でも過去にキツネが靴を盗む事件が起きているので、キツネを惹きつける要素があるのかもしれませんね。

(“靴泥棒”はキツネ? 春日町黒井区 約200足盗まれ山に散乱 | 丹波新聞)