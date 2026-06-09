今年11月にデビュー5周年を迎える関西発の人気アイドルグループ「なにわ男子」。ファンやグループにとって大事なメモリアルイヤーに、水を差しかねない出来事が――。6月7日の「文春オンライン」で、メンバーの長尾謙杜（23）と、元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生（27）の熱愛が報じられたのだ。「記事によると、長尾さんは5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたサッカー日本代表の