【地震情報 2026年7月28日】(19:06更新)19時3分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度5弱を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年7月28日】(19:05更新)19時3分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.2、最大震度5弱を熊本県で観測しています。この地震による津波の心配はあ