２８日午後４時２７分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、同県宇城市と氷川町で震度７、熊本市や同県八代市などで震度６強を観測した。熊本市中央区の熊本城では石垣が複数箇所で崩れた。八代市では民家が全壊したとの情報がある。宇城、宇土、美里の３市町を管轄する宇城広域連合消防本部によると、建物火災が起きたとの情報がある。