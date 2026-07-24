東京消防庁によりますと、きのう（23日）都内では8歳から97歳までの男女あわせて268人（暫定値）が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち、▼30代から70代の男性3人が重篤、▼30代から80代の男性13人、60代から80代の女性6人のあわせて19人が重症、▼男女106人が中等症、▼男女140人が軽症です。