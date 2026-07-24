池松壮亮（36）が主演を務める映画『開戦前夜』（7月31日公開予定）の製作委員会が7月21日、「創作の経緯と公開について」と題する声明を発表。あらためて予定どおり公開する方針を示すとともに《史料や記録に基づくフィクション作品を通じて歴史を解釈し、批判的に描くことは、「歴史捏造」や「史実の歪曲」を意味しません》と説明した。昨年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション 〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパー