吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「ちょっと前のLA」とだけ記すと、ロサンゼルスに滞在していた当時に撮影した写真や動画を投稿した。【写真】お気に入りのスカートコーデでポーズを取る吉田優利（全17枚）1枚目は胸にピンクで「GOLF」（Oはハートマーク）とデザインされた白のクルーネックセーターに、細いストライプ柄のミニスカートをあわせた写真。実はこのコーデはゴルフ場のショップにディスプレイされていたものを見