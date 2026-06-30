「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、立川ブラインド工業が「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でブラインドは小動き。同社はブラインド・間仕切りの最大手。２月に発表した通期決算が良好な内容との受け止めから同社株は急伸。２０００円トビ台から２６００円台へと一気に水準を切り上げた。その後は２５００円を挟んでの値動きとなっている。