USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.256.146.826.82 1MO7.305.726.646.66 3MO7.745.596.956.67 6MO8.165.707.266.93 9MO8.405.877.527.12 1YR8.586.227.827.28 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.568.157.21 1MO6.737.986.96 3MO7.358.186.95 6MO7.878.517