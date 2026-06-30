通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間7％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.25 6.14 6.82 6.82
1MO 7.30 5.72 6.64 6.66
3MO 7.74 5.59 6.95 6.67
6MO 8.16 5.70 7.26 6.93
9MO 8.40 5.87 7.52 7.12
1YR 8.58 6.22 7.82 7.28
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.56 8.15 7.21
1MO 6.73 7.98 6.96
3MO 7.35 8.18 6.95
6MO 7.87 8.51 7.05
9MO 8.20 8.80 7.21
1YR 8.44 9.05 7.34
東京時間10:54現在 参考値
ドル円の162円台乗せで少し上昇も落ち着いた水準
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6MO 8.16 5.70 7.26 6.93
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:54現在 参考値
ドル円の162円台乗せで少し上昇も落ち着いた水準