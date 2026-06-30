　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.25　6.14　6.82　6.82
1MO　7.30　5.72　6.64　6.66
3MO　7.74　5.59　6.95　6.67
6MO　8.16　5.70　7.26　6.93
9MO　8.40　5.87　7.52　7.12
1YR　8.58　6.22　7.82　7.28

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.56　8.15　7.21
1MO　6.73　7.98　6.96
3MO　7.35　8.18　6.95
6MO　7.87　8.51　7.05
9MO　8.20　8.80　7.21
1YR　8.44　9.05　7.34
東京時間10:54現在　参考値

ドル円の162円台乗せで少し上昇も落ち着いた水準