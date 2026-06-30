多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？第7話心のよりどころ【編集部コメント】そうですそうです！きっとマドカさんの苦労は、お子さんたちが理解してくれているはず。「老後は安心」かはわかりませんが、成長とともに母の頑張りには気づいてくれるのではない