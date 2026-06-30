【羨まし〜い！独身子なし友】キラキラ親友に勝ちたい！自由ない私＜第7話＞＜第8話＞#4コマ母道場
多様性の時代。結婚や出産、するかしないかは人それぞれ。ですがもし、学生時代の親友が、自分と正反対の生き方でキラキラしていたら……？
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第7話 心のよりどころ
【編集部コメント】
そうですそうです！
きっとマドカさんの苦労は、お子さんたちが理解してくれているはず。「老後は安心」かはわかりませんが、成長とともに母の頑張りには気づいてくれるのではないでしょうか。
だからこんな（一方的な）争いはやめにして、4人で当時の思い出を懐かしみながら楽しみましょうよ！
ね、マドカさん？
第8話 出かけることさえ一苦労
【編集部コメント】
ただの私に戻る時間がほしい。その気持ち、とてもよくわかります！
ユキさんからの夜の誘いは断念して「ランチだけで」と返事をし、当日はお昼ごはんや子どもたちのおやつ、着替えにオムツなど、準備万端にして出ていくことにしたマドカさん。
「パパは好きなときに出かけられるのに」「私が出かけるときにはこんなにも準備がいる」などいろいろな思いはあるようですが……存分に羽を伸ばしてきてください。
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか
あなたはその親友を羨ましがらず、今の生活に充実感を見出せますか？
第7話 心のよりどころ
【編集部コメント】
そうですそうです！
きっとマドカさんの苦労は、お子さんたちが理解してくれているはず。「老後は安心」かはわかりませんが、成長とともに母の頑張りには気づいてくれるのではないでしょうか。
ね、マドカさん？
第8話 出かけることさえ一苦労
【編集部コメント】
ただの私に戻る時間がほしい。その気持ち、とてもよくわかります！
ユキさんからの夜の誘いは断念して「ランチだけで」と返事をし、当日はお昼ごはんや子どもたちのおやつ、着替えにオムツなど、準備万端にして出ていくことにしたマドカさん。
「パパは好きなときに出かけられるのに」「私が出かけるときにはこんなにも準備がいる」などいろいろな思いはあるようですが……存分に羽を伸ばしてきてください。
原案・ママスタ 脚本・編集部 編集・横内みか