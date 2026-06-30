懐かない歴3年という猫と遊ぼうとした飼い主さん。猫は遊んでくれるものの、顔にしっかり「仕方ない」感がでていて面白いと話題に。その表情は6千以上のリポストと7.5万以上のいいねを集めています。 「はいはい、やればいいんでしょ感がすごい」「それすらも可愛いのが猫」といったコメントが寄せられました。 【動画：『懐かない歴３年の元野良猫』→遊ぼうと、『孫の手』を近づけると…笑ってしまう光景】 「しゃ}