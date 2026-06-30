懐かない歴3年という猫と遊ぼうとした飼い主さん。猫は遊んでくれるものの、顔にしっかり「仕方ない」感がでていて面白いと話題に。その表情は6千以上のリポストと7.5万以上のいいねを集めています。

「はいはい、やればいいんでしょ感がすごい」「それすらも可愛いのが猫」といったコメントが寄せられました。

【動画：『懐かない歴３年の元野良猫』→遊ぼうと、『孫の手』を近づけると…笑ってしまう光景】

「しゃーない」感ありあり

飼い主さんによると、懐かない歴3年という猫。元野良猫ということで、警戒心も強かったのだとか。

そんな猫と遊ぼうとしたという飼い主さん。孫の手を近くに持っていくと……

ちゃんと孫の手に合わせてグーパーと手を動かし遊んでくれたのだとか。

しかしその顔を見ると、しっかりと表情に「仕方ない、付き合ってやるか」感がでていたのだといいます。確かに「やれやれ」とでも言っているような表情です。

感情が顔にしっかり出ている猫には「マジで付き合ってやってる感あっていいな」「猫生20回くらい転生してそう」といった声が届いていました。

保護された猫たち

懐かない歴3年の猫は、4匹の子猫と共に保護された母猫なのだとか。その後、3匹の子猫が里子にでて、お母さんと子猫1匹が飼い主さんの家猫になったのだそう。

母猫は野良時代に過酷な環境だったのではという飼い主さん。警戒心があるのも無理がないのかもしれません。

それでもユニークな姿を見せてくれることもあるのだそう。懐かなくとも、ちゃんと安住の場所だという気持ちはあるのではないかと筆者は感じました。

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写真・動画提供：Xアカウント「mi_mi」(@123456mi_mi)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。