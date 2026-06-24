[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル2-1日本]日本代表はブラジル代表に1-2で敗れ、ワールドカップ北中米大会の敗退が決まった。1-1の後半アディショナルタイムにFWガブリエル・マルティネッリに決勝点を被弾した。試合終了と同時に喜びを爆発させる姿が、王国の本気度を伺わせた。前半29分に日本が先制。前半を1点リードで折り返した展開は、日本時間真夜中に行われた試合だが、日本列島を興奮の渦に巻き込んだ。しかし結果は非情