◇サッカーFIFAワールドカップ ノックアウトステージ1回戦 日本-ブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)サッカー日本代表は、ブラジルに1点リードで前半を終えました。前回のスウェーデン戦から4人を変更。冨安健洋選手、谷口彰悟選手、伊東純也選手、佐野海舟選手の4人がスタメンに連ねます。前半開始直後は、3試合連続得点中のヴィニシウス選手ら強力オフェンス陣を誇るブラジルに攻め立てられる展開。それでも、GK鈴木彩艶