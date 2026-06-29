大分県豊後大野市の中学生が29日、地元の磨崖仏などを見学し、ふるさとの自然や歴史を学びました。 【写真を見る】中学生が歴史ある摩崖仏など見学ジオパーク体験学習大分 この体験学習は、生徒に地元の自然や歴史それに文化を学んでもらおうと、豊後大野市の大野中学校が毎年行っています。 29日は1年生26人が参加し、県の有形文化財に指定されている「大迫磨崖仏」や「柴北熊野社」を訪れました。 生徒は、岩肌に