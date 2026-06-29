連日スポーツシーンが盛り上がっていますが、実は、スポーツ選手を目指して頑張っていたという人、多いのではないでしょうか？みなさんは、小さい頃、どんな夢を持ち、何を目指していましたか？今は違う道を歩いていたとしても、また諦めずにもう一度挑戦してみたくなる、、、！？かもしれません。そんな人生もありですよね！今週ご紹介する作品は、そんな”自分がやりたかったこと”を思い出すきっかけになるかもしれません。日本