昭和産業は、2026/27明治安田J1リーグから、鹿島アントラーズのユニフォームパンツ前面（左裾）に「SHOWA」ロゴを掲出する。同社はJリーグ創設当初からオフィシャルパートナーとして鹿島アントラーズを応援してきた。このたび、パートナーシップのさらなる強化の一環として、公式ユニフォームパンツへのロゴ掲出を開始する。同社ではグループ経営理念「ひと粒の可能性から、価値をひろげ、日々の幸せを共につくる。」のもと