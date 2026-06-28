別府市で28日、地域のお店や文化の魅力をアプールするイベントが開かれました。 今年5月にリニューアルオープンしたJR別府駅の高架下市場。 28日はその目の前にある芝生広場を会場に観光客に地元の食材や文化を知ってもらうイベントが開催されました。 会場ではコーヒーやパン、もちとうきびといったグルメをはじめ、衣類や雑貨など合わせて17店舗がずらりと並びました。 訪れた人たちは店員と