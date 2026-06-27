あれもこれもと欲張ってしまい、結局どれも中途半端になってしまう――そんな経験をしたことはないだろうか。本当に望むものを得るためには、避けられないプロセスがあるという。「望むもの」を得るには、それ以外を諦める必要がある自分がやりたいこと、やれることを見つけ出し、本当に望むものを得ようとするなら、それ以外のことを諦める必要がある。富、名誉、知識、美徳――どんな分野であっても、真剣に追求したい目標がある