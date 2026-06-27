あれもこれもと欲張ってしまい、結局どれも中途半端になってしまう――そんな経験をしたことはないだろうか。本当に望むものを得るためには、避けられないプロセスがあるという。

「望むもの」を得るには、それ以外を諦める必要がある

自分がやりたいこと、やれることを見つけ出し、本当に望むものを得ようとするなら、

それ以外のことを諦める必要がある。

富、名誉、知識、美徳――どんな分野であっても、

真剣に追求したい目標があるなら、その目標とは関係のないあらゆる欲望や目標を、放棄すべきだという。

多くの人は、何かを得るためには、ただ努力や能力を伸ばせばいいと考えがちだ。

しかし、それだけでは十分ではないとされる。

本当に何かを成し遂げるためには、別の選択肢を意図的に手放すという、

もう一つの過程が必要になる。

目標達成には「放棄」という選択が伴う



富、名誉、知識、美徳の何であれ、自分が真剣に追求する目標を達成したいなら、その目標とは関係ないあらゆる欲望や目標を放棄すべきなのだ。

そうするには、単なる意欲や能力だけでは足りない。ここで教育は、自分の素質と可能性を見いだし、それを開発していく上で、大きな役割を果たす。 自分がやりたいこと、やれることを見つけ出し、望むものを得ようとするなら、それ以外のことを諦める必要がある。富、名誉、知識、美徳の何であれ、自分が真剣に追求する目標を達成したいなら、その目標とは関係ないあらゆる欲望や目標を放棄すべきなのだ。そうするには、単なる意欲や能力だけでは足りない。ここで教育は、自分の素質と可能性を見いだし、それを開発していく上で、大きな役割を果たす。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

ここで重要なのは、「諦める」という行為が、決して消極的な意味だけを持つのではないという点だ。

何かを真剣に追求するということは、

その他の可能性を意識的に手放すという、積極的な選択でもある。

すべてを同時に手に入れようとすることは、結果としてどれも中途半端になってしまうリスクをはらんでいる。

そして、こうした選択や絞り込みをするには、単なる意欲や能力だけでは足りないとされている。

ここで大きな役割を果たすのが「教育」だという。

教育とは、単に知識を増やすことだけではなく、

自分自身の素質や可能性を見いだし、それを開発していくための手段として位置づけられている。

何を諦めるかを決めることが、何を得るかを決める

何かを真剣に追求したいと思うなら、

まず自分にとって本当に大切なものが何なのかを、明確にする必要がある。

そのうえで、それ以外の選択肢を意識的に手放していくことが、

結果として、限られた時間と力を、本当に望むもののために使うことにつながっていく。

あれもこれもと手を広げ続けてしまう人にとっては、

「何を諦めるか」を先に決めるという視点が、

新しい突破口になるかもしれない。

自分の素質や可能性を見極めながら、何を残し、何を手放すのかを考えていくことが、

本当に望む目標へ近づくための、現実的な一歩になる。

今日から試すなら、今追いかけている目標のために、何を一つ手放せるかを考えてみることだけでいい。