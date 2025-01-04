フリーアナウンサーの皆藤愛子が1月1日、自身のインスタグラムを更新したのだが、投稿した写真に一部ユーザーから疑問の声が寄せられている。【写真】“彼シャツ”をセクシーに着る皆藤愛子アナ『めざましテレビ』の4代目お天気キャスターこの日、皆藤は「新年明けましておめでとうございます!2025年が素敵な年になりますように 今年もどうぞ宜しくお願い致します」と記しながら、自身のオフショットを公開。それが、男性