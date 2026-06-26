梅雨前線の影響で大雨に見舞われた大分県日田市では、降り始めからの雨量が6月の平年1か月分を超えました。 【写真を見る】【大雨】「ガザドドと音が…」住宅裏山が高さ20mにわたり崩落降り始めからの雨量は最大500ミリ超大分 梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県西部では25日夜から未明にかけて線状降水帯直前予測が2回発表されました。線状降水帯は発生しませんでしたが、日田市では、25日午後9時14分までの