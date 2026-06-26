Chevonがインディーズ1stアルバム『Chevon』とメジャー1stアルバム『三者山羊』の2タイトルを、7月15日(水)にアナログ盤としてリリースすることが決定した。ともに重量盤2枚組としてリリースされる本作は、本日6月26日(金)18時より予約受付がスタート。数量限定となっているので早めにチェックを。■アナログリリース情報『Chevon』2026年7月15日(水)発売予約：https://Chevon.lnk.to/Chevon_0715CTJR-96148~9 ※2枚組重量盤\11,00