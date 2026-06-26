研修会 岡山少年鑑別所(岡山･南区箕島) 少年の再非行防止に向けて重要とされている就労支援について見識を深めようと、岡山少年鑑別所が実業家を招いた研修会を開きました。 研修会には、中四国の少年院や少年鑑別所の職員ら約25人が参加しました。 講師を務めたのは、少年院で起業家精神を育成するプログラムなどを行っている実業家の中馬一登さんです。 （実業家／中馬一登さん）「自分の中で決めたこと、譲れ