

研修会 岡山少年鑑別所(岡山･南区箕島)

少年の再非行防止に向けて重要とされている就労支援について見識を深めようと、岡山少年鑑別所が実業家を招いた研修会を開きました。

研修会には、中四国の少年院や少年鑑別所の職員ら約25人が参加しました。

講師を務めたのは、少年院で起業家精神を育成するプログラムなどを行っている実業家の中馬一登さんです。

（実業家／中馬一登さん）

「自分の中で決めたこと、譲れないということに『勝つ』という勝ち癖をつけてあげることが大事。そういう経験をしてきていないので」

中馬さんは、自身が起業した経験や少年と関わってきた経験を踏まえ、実際に会社で働くためにどんな指導が必要かを伝えました。

（岡山少年鑑別所／廣藤尚英 所長）

「働くことが、その人の人生にとって、どういう意味があるのかを再確認できたいい話だった」

（岡山少年鑑別所／小出伸行さん）

「少年と面接するときなどに役立つのかなと考えています」

（岡山少年鑑別所／斎藤了さん）

「就労支援の知識だけではなく、意識を高めることが必要かなと思っていて、少しでもできたのかなと感じています」