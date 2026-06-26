24日（水）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。 フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。25日に第2週の2日目を迎えた。 中国代表と対戦したベルギー代表は、オポジットのフェレ・レガースが38得点の大爆発。今大会における1試合の最多得点記録をマークし、今大会3勝目をあげ