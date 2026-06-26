プロトニツキ復帰のウクライナがイタリアにストレート勝ち！ イランに勝利のアメリカが首位浮上【VNL男子2026】

24日（水）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。

フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。25日に第2週の2日目を迎えた。

中国代表と対戦したベルギー代表は、オポジットのフェレ・レガースが38得点の大爆発。今大会における1試合の最多得点記録をマークし、今大会3勝目をあげた。

また第2週からオレフ・プロトニツキーが復帰したウクライナ代表はイタリア代表にストレート勝ち。ブラジル代表戦の勝利に続き2試合連続での番狂わせを演じた。

ここまで4勝1敗で2位につけていたアメリカ代表はイラン代表にストレート勝ち。ポイントを15まで伸ばし、試合がなかった日本代表を抜いて首位に浮上している。

25日は試合がなかった日本は、26日（金）24時よりイランと対戦する。

■VNL男子2026 6月25日開催分結果



中国 1-3 ベルギー

（28-26、21-25、21-25、20-25）



ウクライナ 3-0 イタリア

（25-23、25-19、25-16）



イラン 0-3 アメリカ

（23-25、20-25、29-31）



ポーランド 3-2 トルコ

（26-28、25-19、25-21、19-25、15-11）



フランス 3-2 キューバ

（25-22、21-25、25-27、25-20、15-13）



スロベニア 3-2 ブルガリア

（19-25、25-21、17-25、26-24、15-6）



