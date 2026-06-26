高齢者など移動が困難な人たちに気軽に買い物を楽しんでもらえる移動スーパーの出発式が25日に名張市で開かれました。スーパーマーケット「ぎゅーとら」が運行する移動スーパー「とくし丸」は冷蔵設備を整えた軽自動車に生鮮食品や惣菜、日用品など約400品目の商品が積まれていて自宅の近くで購入することができます。現在、ぎゅーとらでは、津市や伊勢市などで移動スーパーを運行していますが、名張市ではドライバーの引退に伴い