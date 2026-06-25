SATOH、Harry Teardrop、lil soft tennisによるスリーマンライブが7月20日、大阪・CIRCUS OSAKAにて開催されることが決定した。＜SATOH × Harry Teardrop × lil soft tennis＞には、ロック、ヒップホップ、オルタナティブなど様々なジャンルを横断しながら、それぞれ独自のスタイルで新たなシーンを切り拓く3組が出演。国内外の音楽シーンとリンクしながら進化を続けるSATOH、USインディー／オルタナティブをルーツに持ち、NYを