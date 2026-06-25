SATOH × Harry Teardrop × lil soft tennis、スリーマンライブを7月開催
SATOH、Harry Teardrop、lil soft tennisによるスリーマンライブが7月20日、大阪・CIRCUS OSAKAにて開催されることが決定した。
＜SATOH × Harry Teardrop × lil soft tennis＞には、ロック、ヒップホップ、オルタナティブなど様々なジャンルを横断しながら、それぞれ独自のスタイルで新たなシーンを切り拓く3組が出演。国内外の音楽シーンとリンクしながら進化を続けるSATOH、USインディー／オルタナティブをルーツに持ち、NYを拠点に活動するHarry Teardrop、そしてジャンルにとらわれない感性で支持を集めるlil soft tennisが、大阪・CIRCUS OSAKAに集結する。
チケット一般発売は本日6月25日よりe+にて。
■＜SATOH × Harry Teardrop × lil soft tennis＞
7月20日(月祝) 大阪・CIRCUS OSAKA
open17:00 / start18:00
出演：SATOH / Harry Teardrop / lil soft tennis
▼チケット
\4,000
一般発売：6月25日(木)20:00〜
受付URL：https://eplus.jp/satoh/
■SATOH主催＜FLAG2026＞
7月11日(土) 東京・Spotify O-EAST
open14:00
▼出演者 第二弾発表
CVLTE
Harry Teardrop
lilbesh ramko
rirugiliyangugili
Shoma Kajihara (O.A)
▼出演者 第一弾発表
Age Factory
AOTO
aryy
gummyboy
JUMADIBA
kegøn
lil soft tennis
RY0N4
SATOH
who28
▼チケット
\7,500
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