山口地検岩国支部がことし1月、本来は公開されない検察審査会の審査員の名前が記載された文書を誤って当事者に渡していたことが分かりました。文書を回収しておらず25日まで公表していませんでした。山口地検によりますと、山口地検岩国支部はことし1月、検察審査会の審査員を務めた11人の名前を記載した文書を審査の申し立て人に誤って送付したということです。検察審査会は、不起訴処分となった事件に関してその判断が適切だった