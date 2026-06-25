２５日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２１．９１ポイント（１．３７％）安の２３０９０．２７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４５．８１ポイント（１．８８％）安の７６１９．１６ポイントと反落した。売買代金は１７４３億８４０万香港ドルとなっている（２４日前場は１７５５億６３１０万香港ドル）。商品市況安が重しとなる流れ。２５日の上海