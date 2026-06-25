２５日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２１．９１ポイント（１．３７％）安の２３０９０．２７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４５．８１ポイント（１．８８％）安の７６１９．１６ポイントと反落した。売買代金は１７４３億８４０万香港ドルとなっている（２４日前場は１７５５億６３１０万香港ドル）。

商品市況安が重しとなる流れ。２５日の上海期貨交易所（上海先物取引所）で主要な非鉄金属の先物が連日で安く推移しているほか、昨夜のＮＹ金先物は４日続落し、原油相場も大幅続落している。また、香港上場の主要企業が公表した決算が振るわず、中国経済の先行き不安が再び強まったこともマイナスだ。指数は下げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）と旅行サイト中国大手の携程集団（トリップドットコム・グループ：９９６１／ＨＫ）がそろって１０．３％安、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．４％安と下げが目立った。携程については、１〜３月期決算の調整後利益が前年同期比で６．８％減少し、投資家の失望売りが先行している。

セクター別では、非鉄・産金、石油など資源関連が安い。洛陽モリブデンのほか、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が６．８％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が６．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が８．８％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．０％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が４．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が７．０％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．６％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．９％安、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が２．０％安で引けた。

中国不動産セクターも売られる。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が４．３％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）と世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）がそろって３．８％安と値を下げた。

半面、半導体やプリント基板（ＰＣＢ）の銘柄群は物色される。キン捷電子科技（江蘇）（６６７５／ＨＫ）が１３．６％高、上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が８．５％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．０％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が８．７％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が７．０％高、勝宏科技（恵州）（２４７６／ＨＫ）が４．５％高で引けた。米半導体大手の好決算が追い風。マイクロンが米市場引け後に公表した３〜５月期決算は大幅な増収増益となり、６〜８月期の見通しも市場予想を上回った。

空運セクターも高い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が６．９％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）と中国南方航空（１０５５／ＨＫ）がそろって４．６％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が３．９％ずつ上昇した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３６％高の４１２５．７６ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが高い。保険・証券、医薬、空運、消費なども買われた。半面、資源・素材は安い。公益、銀行、不動産も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）