チザムJr.の行動が問題視されていた【MLB】ヤンキース 4ー3 タイガース（日本時間24日・デトロイト）ヤンキースの“問題児”ことジャズ・チザムJr.内野手が起こした「騒動」が、思わぬ結末を迎えた。23日（日本時間24日）の敵地でのタイガース戦で逆転本塁打を放つ活躍を見せると、前日22日（同23日）の試合中での問題行動に激怒していたはずのアーロン・ブーン監督に“容認される”事態となった。事の発端は前日の試合で、チ