柏レイソルは24日、4選手の去就について発表した。いわきFCへ期限付き移籍しているMF中島舜(24)、DF〓田大誠(23)、GK佐々木雅士(24)は、期限付き移籍期間延長が決定。また、ザスパ群馬へ育成型期限付き移籍をしているMFモハマド・ファルザン佐名(21)も、育成型期限付き移籍期間延長が決まった。以下、4選手のクラブ発表コメント■MF中島舜「引き続き2026/27シーズンも、いわきFCでプレーすることになりました。さらに成長でき