神デスクと山岡家を愛する、ガジェット探求者『ツヨシ | techyou』をご紹介します。神デスクと山岡家を愛する、ガジェット探求者『ツヨシ | techyou』今週のピックアップ『【2025年】３畳書斎デスクツアー！愛用中のデスク周りガジェット・収納など便利アイテムを一挙にご紹介！』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますツヨシさん：「札幌に住んでいるガジェットYouTuberで、主にデスク周り関連のガジェットを紹介する活