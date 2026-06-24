庄内浜の夏の味覚・岩ガキの水揚げがピークを迎え、遊佐町の吹浦漁港では、いま、地元の漁師たちが盛んに水揚げ作業を行っています。ここ、遊佐町吹浦で取れる天然の岩ガキは、豊富なミネラルを含んだ鳥海山の伏流水が海底に湧き出す地域で育ち、身が大きく、濃厚な甘みが特徴です。今シーズンは、5月22日に水揚げが解禁されました。24日朝の吹浦漁港では、素潜り漁を終えた漁師たちが、水揚げした岩ガキの殻に付いた