チャンネル登録者数172万人を誇る3人組ユーチューバー「ヘラヘラ三銃士」が23日、YouTubeチャンネルを更新。メンバーさおりんが、3年前に子宮頸がんの前段階となる「高度異形成」と診断され、手術を受けていたことを明かした。さおりんはメンバーのまりなとともに飲食店で会話をする中で「私やっと3年間の通院が終わりました。（病院）卒業したんで」と切り出し、「子宮頸がんの検査に引っかかって手術を受け、それの病院だった」