©️ABCテレビ ＡＢＣテレビにておせっかい通販バラエティー番組『桂吉弥のきちっとみっけて！』が6月25日（木）ごご1時45分に放送決定！優しくて面倒見が良すぎる「おせっかいマンション」の住人たちは、とにかくおせっかいを焼きがち。そんな住人たちが、視聴者のみなさんの生活をより良くする素敵な商品や役立つ情報をお届けする情報番組です。 ©️ABCテレビ 「おせっかいマンション」の住人